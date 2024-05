Eccellenza. Il diesse Amati e la finale playoff: "Urbino, due anni eccezionali»

Andare in svantaggio e poi recuperare finendo per vincere 4 a 1 è cose che capitano solo alle squadre di rango come l’Urbino che domenica nel match sul campo del Montefano valido per il passaggio alla finalissima playoff ha sfoderato una grande prestazione e vinto con largo margine. Ora domenica prossima è atteso dalla finalissima contro il Castelfidardo vincitore dell’altra semifinale. "Con il Montefano – dice il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – è stata una partita interpretata in maniera ottima dai ragazzi e dal mister, siamo andati sotto su un calcio da fermo ma poi abbiamo reagito sul finale di tempo pareggiando. Il secondo tempo i ragazzi hanno dato costanza alla presenza nella metà campo del Montefano e gli sforzi hanno pagato. La squadra ha dimostrato grande carattere e spinti da un tifo strepitoso ha fatto sua la partita. Complimenti al Montefano per la bella stagione fatta questo rende ancora più importante l’impresa dell’Urbino. Ora subito al lavoro per preparare la partita con il Castelfidardo dove ci aspetta una altra dura battaglia".

Il direttore generale Ivan Santi dice: "Una strepitosa vittoria del gruppo. Siamo andati sotto dopo venti minuti e sarebbe stata per chiunque una mazzata. Ma i ragazzi hanno dimostrato di avere cuore e attributi ribaltando una gara che si era messa in salita giocando un gran calcio per tutto l’arco della gara. Un grande regalo per la città di Urbino e per i tanti tifosi scesi fino a Recanati a sostenere i ragazzi. Ora il sogno continua andiamo a giocarci questa finale domenica con il Castelfidardo e sarà un’altra battaglia sempre fuori casa e sempre con l’obbligo di vincere al termine dei 120 minuti di gioco (90’ di tempo regolamentare più eventuali tempi supplementari". Il diesse Francesco Amati aggiunge: "Gara affrontata con estrema attenzione contro una squadra molto molto forte. Una vittoria che ripaga il duro lavoro svolto in questi due anni".

am. pi.