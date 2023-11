Eccellenza. Il ds Gianfelici: "Sangiustese Vp, domenica serve solo la vittoria»

La partita di domenica tra Sangiustese Vp e Azzurra Colli mette di fronte formazioni che non possono permettersi passi falsi: gli ascolani sono in fondo alla classifica con 3 punti mentre i rossoblù sono poco più sopra con 7 punti. "Si tratta – osserva Daniele Gianfelici, direttore sportivo della Sangiustese Vp – di un match importantissimo in cui dobbiamo centrare la vittoria con il coltello tra i denti. Occorre muovere la classifica in modo significativo e centrare quel risultato che tanto ci manca". Finora la squadra allenata da Dario Bolzan ha conquistato un solo successo, quello con il Tolentino nel match d’esordio. "In questo momento dobbiamo cambiare atteggiamento, dobbiamo assolutamente tirarci fuori da questa zona. In campo dovremo essere compatti, rischiare il meno possibile in fase difensiva e nel contempo essere più concreti che mai". Mai come in simili situazioni occorre affrontare gli impegni senza farsi condizionare dalla classifica. "Non dobbiamo guardarla. I giocatori – spiega Gianfelici – devono stare tranquilli, ma affrontare ogni gara come se fosse l’ultima e senza guardare chi è l’avversario di turno". La prossima partita mette in palio punti pesanti e il diesse avverte i giocatori sulle insidie del match. "L’Azzurra Colli – spiega Gianfelici – è una buona formazione che si sta anche muovendo sul mercato per rinforzarsi ancora. Tra l’altro domenica dovrebbe contare sul ritorno di Petrucci". La Sangiustese Vp può fare affidamento sul rientro di Lattanzi.