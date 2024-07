Eccellenza, il Faenza punta sull’esterno. Serigne Mbacke Gueye

Serigne Mbacke Gueye, per tutti “Bro” fa un salto triplo, passando dal Faventia di II Categoria al Faenza Calcio in Eccellenza. E’ una sfida doppia per il 31 enne senegalese e per il d.s. e mister Nicola Cavina che ha deciso di scommettere sulle qualità del giocatore segnalato dal preparatore dei portieri Edmondo Santarelli. Gueye conosciuto da tutti gli addetti ai lavori con il soprannome di “Bro” è un centrocampista destro di piede, duttile, forte fisicamente, che può ricoprire diversi ruoli, anche se predilige quello di mezzala. "E’ un sogno che si avvera perché giocare nel Faenza non capita tutti i giorni – dice –. E’ una piazza importante e mi sento faentino visto che vivo qui da tanti anni. Conosco Gjordumi e Ulivieri per precedenti comuni esperienze a Reda, e questo potrà essere utile. Darò il massimo per contribuire a una buona stagione che possa mantenere la squadra in una posizione tranquilla".