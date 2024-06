Eccellenza. Il Montefano conferma la punta Bonacci

L’attaccante Simone Bonacci è stato confermato dal Montefano che ha affidato la panchina a Luca Manisera, reduce dal lungo lavoro svolto alla guida della Vigor Castelfidardo. Il tecnico raccoglie l’eredità di Nico Mariani per il quale pochi giorni fa si è aperta la parentesi con l’Urbino. Per Manisera è un’occasione molto importante. "Metterò – ha detto l’allenatore – tutta la determinazione e l’impegno possibili per far sì che il Montefano continui a essere protagonista in Eccellenza". In queste stagioni la formazione viola si è fatta sempre rispettare disputando campionati d’alta classifica e centrando i playoff. "Sono consapevole – ha aggiunto – che mi aspetta un compito complicato arrivando in una società che ha centrato risultati importantissimi negli ultimi anni". È chiaro che la scelta della dirigenza riempia il tecnico di soddisfazione e testimonia la bontà del lavoro finora svolto nella sua ex formazione.

Per Simone Bonacci, capitano del Montefano, si aprirà la 17ª stagione in maglia viola dove ha tagliato il traguardo delle 400 presenze.

Il Matelica, neo promosso in Eccellenza, ha affidato a Matteo Pambianchi il ruolo di vice allenatore di Giuseppe Santoni, inoltre il nuovo arrivato ricoprirà anche la veste di match analyst. Il Corridonia, dopo la bella stagione, ha confermato il difensore Andrea Marinelli.

Colpo grosso dell’Urbania (Eccellenza) che si è assicurata Lorenzo Paoli, reduce dalla stagione con la K Sport Montecchio Gallo ma anche in passato ha indossato le maglie di società professionistiche.