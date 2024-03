Eccellenza. Il Montegranaro a Chiesanuova: "Turno decisivo in chiave playoff»

Operazione missione Pasqua da sogno per il Chiesanuova che alle 15 riceve il Montegranaro. In programma al "Sandro Ultimi" uno dei tre big match del 26° turno di Eccellenza, perché si fronteggiano formazioni che hanno concrete chance di disputare i playoff, specie il Chiesanuova terzo con 42 punti mentre i fermani inseguono a 39. A rendere ancora più interessante il confronto, trasmesso in diretta su Tvrs, il fatto che la squadra di Mobili vanta il miglior attacco con 38 reti, ma quella di Marinelli è la seconda difesa meno perforata con soli 17 gol. All’andata finì 1-0 per i gialloblù, il Chiesanuova oggi potrà rifarsi sfruttando il fattore campo e non è un modo di dire visto che Mongiello&c. in casa hanno fatto 24 punti, solo Montecchio ne ha fatti di più. Senza squalificati ma qualche elemento acciaccato (Fatone, Morettini e Defendi) i locali dovrebbero proporre il veloce Trabelsi come punta centrale.

Mobili, i suoi ragazzi le hanno risposto domenica a Jesi, hanno ancora fame. Domani (oggi) ulteriore stimolo è quello della rivincita?

"Senz’altro perché all’andata la sconfitta non la meritavamo. Speriamo che stavolta il miglior attacco abbia la meglio".

Quali sono i punti di forza del Montegranaro?

"Oltre alla organizzazione difensiva, vanta una rosa ampia e avrà grande voglia di aggancio in classifica. Dovremmo stare attenti in fase difensiva".

Si dice sempre che il turno non è decisivo ma stavolta, a 4 giornate dalla fine, si sfidano sei nelle prime sette in classifica. Arriveranno risposte importanti?

"Credo proprio di sì, questa domenica può essere una sorta di spartiacque".

Anche per voi?

"Sì perché possiamo lasciare una concorrente lontana 6 punti e non sarebbero pochi con quattro turni da giocare. Vogliamo vivere la sosta nel miglior modo possibile".

Andrea Scoppa