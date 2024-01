Eccellenza. Il Montespertoli vince e sale al terzo posto . Contro il Cecina è Lotti che chiude i giochi al 93’

SPORTING CECINA

0

MONTESPERTOLI

2

SPORTING CECINA: Barbanera, Milano (56’ Ferretti), M.Giannini (89’ Perillo), Ghilli (56’ El Falahi), Startari, Lorenzini, Pallecchi, Bardini, Skerma, Carlotti, E.Giannini. A disp. Pagni, Moroni, Agostini, Mantilli, Stacchini, Incorvaia. All.: Miano.

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (90’ Lotti), Corradi, Conti, Calonaci, Pecci (82’ Cremonini), Marcacci (63’ Falconi), Mosti Falconi (67’ Anichini), Cioni, Maltomini, Leoncini (46’ Marconi). A disp. Onori, Raba, Marconcini, Chini. All.: Sarti.

Arbitro: Danesi di Pistoia (Gallà di Pistoia e Laganà di Siena).

Reti: 20’ Marcacci, 93’ Lotti.

Ammoniti: Pallecchi, M.Giannini, Bardini (SC); Pecci, Calonaci, Conti (M).

CECINA - Il Montespertoli vince sul campo del Cecina e sale al terzo posto in classifica. Gara più equilibrata di quanto non dica il risultato, messa al sicuro dagli uomini di Gianluigi Sarti solamente nei minuti di recupero. Sebastiano Miano deve rinunciare agli squalificati Fiorentini e Rovini; nel Montespertoli Corradi, Marcacci e Mosti Falconi le novità dal primo minuto. Subito emozioni da una parte e dall’altra, con i tentativi di Maltomini e Carlotti. Ospiti vicini al gol all’8’: Startari salva sulla linea. All’11’ rete annullata a Skerma. Passa il Montespertoli al 20’, grazie al giovane Marcacci. Il Cecina non ci sta, va al tiro con Giannini e due volte Carlotti, ma Biotti fa buona guardia. In avvio di ripresa è il palo a dire di no a Skerma. Il nuovo entrato El Falahi non trova la porta, poi Pallecchi impegna ancora Biotti. Al 93’ l’altro 2004 Lotti, da poco in campo, chiude i giochi: i tre punti vanno ai gialloverdi.