Eccellenza, il programma: scontro diretto per il Terranuova. Assalto alla capolista. Foiano, esame a Siena

di Andrea Lorentini

Poche ore ancora di attesa poi il Foiano potrà scrivere comunque vada una nuova pagina della propria storia. Il club amaranto infatti è atteso questo pomeriggio alle 14.30 in casa della capolista Siena. Appuntamento a Le Badesse per provare a fermare una capolista che fin qui ha mostrato decisamente pochi punti deboli, nonostante un’iscrizione last minute e un’entrata di rincorsa nel girone B di Eccellenza. I 36 punti all’attivo, frutto di 11 vittorie e tre pareggi, miglior attacco e miglior difesa sono indizi importanti, così come i dieci punti di margine sulla seconda che risponde al nome di Castiglionese. Il Foiano arriva a questo appuntamento non nel suo momento migliore. I ragazzi di Zacchei sono scivolati all’ottavo posto dopo una partenza che era stata tutto sommato brillante e che aveva portato il club della Valdichiana nei piani alti della classifica. Poi la flessione. Tre sconfitte consecutive, il turno di stop per il maltempo, quello di riposo e poi anche tre pareggi di fila. Il successo manca da tanto, ma non le prestazioni e allora oggi i ragazzi di Zacchei dovranno provare a gettare il cuore oltre l’ostacolo spinti anche dal sostegno dei propri sostenitori.

La Castiglionese alla stessa ora (14.30) c’è la trasferta in casa della Lastrigiana per una partita che può essere la classica buccia di banana per i viola. I ragazzi di Fani sono secondi, la Lastrigiana naviga nei bassifondi ma non è avversario da sottovalutare soprattutto quando c’è il rischio in domeniche come questa di veder allungare le dirette concorrenti. Partita per cuori forti a Terranuova dove Becattini potrà contare sui due nuovi acquisti Privitera e Lopez nello scontro diretto contro il Signa che vanta un solo punto in più dei biancorossi in classifica.

Il programma della giornata che ieri ha visto andare in scena due anticipi - Pontassieve-Rondinella 0-2, Sinalunghese-Baldaccio 2-1 - si completa con Firenze Ovest-Audax Rufina, Fortis Juventus-Valentino Mazzola e Asta-Colligiana. Osserverà un turno di riposo lo Scandicci.