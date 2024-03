Eccellenza - Il punto. Fanani: "Grande River. Successo importante contro la più in forma»

Impresa del River Pieve che, in casa contro il Camaiore, va sotto di una rete, per, poi, pareggiare e, infine, vincere la partita. Grande soddisfazione da parte della società e dell’allenatore Pacifico Fanani che fa i complimenti ai suoi giocatori. "Abbiamo vinto – afferma il trainer – contro una squadra forte, forse la più in forma del campionato. Tra mille difficoltà, in quanto ci mancavano giocatori importanti come Morelli, Ramacciotti e Satti e con altri giocatori non al top della forma, abbiamo messo in atto una partita straordinaria portata avanti con dedizione e con grandi giocate. Siamo andati in svantaggio a seguito di un rigore concesso in maniera molto generosa dall’arbitro, ma poi siamo riusciti a pareggiare con un gol di El Hadoui".

"Tutta la squadra – afferma Fanani – ha giocato davvero bene e questa performance è stata coronata dal gran gol di Cecchini che, da venticinque metri, ha mandato la palla sotto l’incrocio dei pali". "Adesso che la pratica salvezza è chiusa – conclude Fanani – guardiamo con ottimismo alle prossime partite".

