Eccellenza - Il punto. Fanani: "River, riparti di slancio»

Ancora una sconfitta per il River che, però, contro il Montespertoli, ha messo in atto una prestazione che avrebbe meritato un risultato diverso. "Credo – commenta Pacifico Fanani – che sarebbe stato più giusto un pareggio. Il Montespertoli ha trovato, nel secondo tempo, un gol su un rigore, forse concesso in maniera un po’ generosa. Successivamente noi abbiamo avuto una bella occasione con Morelli, su cross di Ramacciotti, il cui tiro è stato intercettato dal portiere. Infine abbiamo avuto un’altra occasione con Di Giulio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match".

"Devo dire – continua il trainer – che, nel complesso, non si è trattato di una partita entusiasmante. Il Montespertoli è una squadra insidiosa che, specialmente quando gioca in casa, mette in difficoltà l’avversario. Adesso, però, dobbiamo pensare alla prossima partita che sarà importantissima. Giocheremo in casa contro la Valdinievole Montecatini e, come tutte le partite di Eccellenza, non sarà facile. Andiamo avanti fiduciosi. Ce la metteremo tutta".

Federico Santarini