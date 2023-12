Eccellenza, il punto sul campionato. Sansuini promuove l’Urbania: "Ora correggiamo gli errori»

Nei dilettanti il campionato di Eccellenza, così come gli altri, riprenderà domenica 7 gennaio 2024 con la prima gara del girone di ritorno. L’Urbino ospiterà la Civitanovese, la K Sport Montecchio Gallo giocherà a Castelfidardo mentre l’Urbania se la vedrà in trasferta con l’Osimana. Nel frattempo durante la sosta per le festività di Natale e Capodanno le varie compagini lavorano con costanza sia per mantenere la forma sia per recuperare gli acciaccati, ma è anche tempo avendo già disputato metà stagione, di una breve riflessione sul cammino percorso. Di certo vista la classifica l’equilibrio la fa da padrona, tant’è che in alto, nell’arco di 5 punti ci sono ben 11 squadre.

Urbino. Secondo in classifica generale (distante di una lunghezza dalle due capolista Chiesanuova e Civitanovese) l’Urbino è la prima delle provinciali e guarda con ottimismo al futuro. Il dg Ivan Santi Urbino commenta: "Un campionato davvero indecifrabile quello che è andato in scena in questo girone di andata. Molto pronostici sono stati ribaltati. Molte squadre con obiettivi di alta classifica si sono ritrovati a lottare nelle retrovie e hanno fatto fatica a venire fuori. Nel frattempo ci sono state diverse sorprese che molto addetti ai lavori non si aspettavano. Il Chiesanuova è stata una bella sorpresa per tutti anche se ha aggiunto in organico giocatori di categoria dallo scorso anno. Anche il Montegranaro può sembrare una sorpresa ma se poi si va a vedere il rooster e il budget speso non può essere più ciabatta sorpresa. L’Urbino avendo a disposizione uno dei budget più bassi della categoria ha invece cercato di puntare sul gruppo, sul collettivo e sulla voglia di rivincita di alcuni giocatori desiderosi di mettersi in luce. Credo che al momento possiamo essere contenti di quanto fatto fino ad ora. Questo è un campionato dove chi si ferma è perduto con il rischio di essere risucchiato in zone meno nobili. Il girone di ritorno sarà un campionato davvero avvincente ora che tante squadra sono ritornate a puntare la vetta. Anche il mercato sta facendo la sua parte perché tante squadre stanno cambiando molto anche in questo mercato invernale. Ma non sempre è un bene cambiare perché si possono incontrare anche nuove difficoltà legate ad equilibri tattici e di gruppo che possono avere effetti anche indesiderati. Dal canto nostro stiamo facendo un campionato interessante, mettendo in luce giovani promettenti. Abbiamo infatti una delle squadre più giovani del campionato e questo è frutto di una programmazione lungimirante che mira a valorizzare giovani promettenti con un obiettivo di medio lungo termine. Speriamo che questa nostra idea possa portare benefici fino al termine del campionato".

K Sport Montecchio Gallo. Terzo posto a meno 2 dalla vetta. "Campionato avvincente e dove la parola equilibrio al momento sembra essere la protagonista assoluta.- dice il dg Matteo Mariani- Le nobili decadute stanno trovando qualche difficoltà nel trovare il giusto rollino di marcia basti vedere Maceratese, Tolentino ed Osimana, compagini di prim’ordine. Mi aspetto una ripresa dove i veri valori emergeranno, dove gli attaccanti altisonanti cominceranno a segnare i goal da tre punti. I mesi di gennaio e febbraio saranno fondamentali per decidere l’andamento futuro di ogni squadra. Speriamo di ritagliarci un ruolo da protagonisti anche noi e di poterci divertire e far divertire nel finale di stagione".

Urbania. Sesto posto a meno 5 dalle prime due. "La prima parte di campionato è positiva – commenta il patron dell’Urbania Jacopo Sansuini – do alla mia squadra una sufficienza piena. Siamo partiti come meglio non potevamo, poi però dopo le prime quattro vittorie consecutive che ci hanno portato in testa alla classifica abbiamo trovato due mesi complicati che ci hanno fatto perdere punti e morale. Di sicuro ad influire sull’andamento di quel periodo ha pesato il grande numero di infortuni purtroppo alcuni anche gravi. Nel girone di ritorno non dobbiamo ripetere certi errori. Nel finale ci siamo rimessi in carreggiata anche se la brutta sconfitta maturata a Montefano mi ha infastidito parecchio. Ora l’obiettivo è fare più punti di quelli fatti in queste 15 partite. Abbiamo visto che sono alla nostra portata e vogliamo migliorarci. Vedremo dove saremo ma dobbiamo continuare ad essere ambiziosi".

