Eccellenza. Il Russi col Granamica. Faenza in cerca di punti

Non stanno particolarmente brillando le romagnole, nel girone B di Eccellenza che ha vissuto il turno di recupero della gara non disputata per il maltempo. Non giocherà il Massa che sarebbe stato in campo col Pietracuta (si gioca mercoledì 6 novembre) per gli impegni dei nazionali sammarinesi dei riminesi: per lo stesso motivo il Solarolo, mercoledì sera, non ha giocato con lo stesso Pietracuta, ma questa gara si recupera mercoledì prossimo. La prima ravennate a scendere sul terreno di gioco, sarà domani il Russi, sul sintetico del "Bonarelli" di Granarolo dell’Emilia contro il rilanciato Granamica, reduce da quattro punti nelle ultime due. L’altro anticipo è Gambettola-Sampierana. Intanto le squadre bizantine sono chiamate al riscatto dopo un inizio di stagione che le vede – Solarolo a parte – sul fondo della graduatoria. Il Faenza cerca punticontro il Tropical Coriano mentre il Solarolo, dopo aver riposato per il rinvio della partita col Pietracuta, se la vedrà col Cava Ronco, un po’ meno brillante nelle ultime giornate.

Solarolo che sta stupendo da neopromossa. Anche la Reno cerca di riguadagnare punti e posizioni in classifica contro un’altra delusa, il Medicina Fossatone, con ambizioni a inizio stagione ma ora in difficoltà di risultati. Infine a Conselice, il Sanpaimola riceve la visita della capolista Castenaso. Eccellenza, girone B (7ª giornata, domenica, ore 15,30): Faenza-Tropical Coriano, Cava Ronco-Solarolo, Mezzolara-Vis Novafeltria, Reno-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Osteria Grande, Sanpaimola-Castenaso. Domani (ore 15): Gambettola-Sampierana, Granamica-Russi. Rinviata (6 novembre): Massa Lombarda-Pietracuta. Classifica: Castenaso 14; Sampierana, Pietracuta, Osteria Grande, Sant’Agostino 11; Gambettola, Solarolo, Tropical Coriano 10; Cava Ronco, Mezzolara 9; Vis Novafeltria, Sanpaimola 8; Medicina Fossatone, Granamica 7; Russi 3; Reno, Massa 2; Faenza 1.

