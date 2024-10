Eccellenza. Il Sansepolcro ipoteca la finale di Coppa: Ellera ko. Armillei adesso prepara l’assalto all’Atletico Bmg

Il Sansepolcro ha superato per 2-0 l’Ellera, prenotando così il posto per la finale della fase regionale umbra della Coppa Italia di Eccellenza. È questa la dote che i bianconeri porteranno il prossimo 30 ottobre allo stadio Fioroni, quando andrà in scena il ritorno della semifinale. Un buon punto di partenza, costruito al termine di un match – quello di mercoledì sera al Buitoni – nel quale i bianconeri hanno badato alla sostanza, sbloccando il risultato al 41’ sul primo vero e proprio tiro in porta: Valori ha ricevuto palla da Brizzi e dal vertice sinistro dell’area ha lasciato partire una parabola in diagonale che ha sorpreso il portiere ospite sull’angolo più lontano. Nella ripresa, mister Armillei ha inserito Quadroni e Mariotti, che al 40’ ha ricevuto l’invito dalla destra di Gorini per poi aggirare l’estremo perugino e depositare in rete il pallone del raddoppio. Brivido poco prima del triplice fischio con il palo colpito da Barbarossa dell’Ellera e ora ci sarà da gestire il doppio vantaggio per approdare alla finalissima del 5 gennaio. Intanto, il pensiero della squadra è già proiettato verso domenica, quando al Buitoni scenderà un’altra fra le compagini più accreditate alla vittoria finale: l’Atletico Bmg di mister Farsi e di bomber Colombi, che dovrà rinunciare allo squalificato Carrello, espulso domenica scorsa, ma anche in casa biturgense c’è qualche problema relativo alle condizioni fisiche del centrocampista Bruschi, non dimenticando che il giovane Gennaioli ha saltato la Coppa poiché febbricitante. Siamo soltanto alla quinta giornata e l’interesse è già alto attorno a questo campionato, che il Sansepolcro sta per ora dominando a punteggio pieno, con Pierantonio e Pontevalleceppi che inseguono a tre lunghezze, e l’Atletico Bmg a quattro punti.

Claudio Roselli