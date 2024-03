Eccellenza: il tecnico in seconda dei valdarnesi esalta il cammino di Sacconi e compagni in vista del rush finale del torneo. Meniconi: "Terranuova, ora viene il bello» Il vice allenatore del Terranuova, Andrea Meniconi, carica la squadra in vista della pausa prima del ritorno in campo. Con 5 vittorie su 5, passa il testimone a Becattini per il prossimo match. Obiettivo: miglior piazzamento in zona playoff.