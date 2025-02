Eccellenza. Il Tolentino si assicura. Filippo Giandomenico

Nuovo importante tassello nel reparto under per il Tolentino. La società ha ufficializzato di avere tesserato Filippo Giandomenico. Il centrocampista classe 2006 arriva così a vestire la maglia cremisi per il finale di stagione, dopo una prima parte giocata con la Civitanovese nel campionato di serie D. Si tratta di un elemento importante, nonostante la giovane età che rinforza il centrocampo e dà un’alternativa in più al tecnico Passarini sugli under. Giandomenico sarà a disposizione per la partita di domani contro il Chiesanuova.