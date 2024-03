Eccellenza. In vendita i biglietti per Rata-Montefano

Da oggi fino a domenica si potranno acquistare nella tabaccheria Monachesi di via dei Velini i biglietti per la sfida di domenica all’Helvia Recina tra la Maceratese e il Montefano. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per le due formazioni: i biancorossi allenati da Pieralvise Ruani (foto) sono alla ricerca di quei punti necessari per avere la certezza di centrare i playoff; i viola sono animati dallo stesso obiettivo cullando il sogno di lottare per la promozione in D essendo a due punti dalla capolista Civitanovese. Ci soon quindi le premesse per una partita molto interessante.