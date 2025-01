Eccellenza. Incidente e fuga di gas. Rinviata la partita della Sangiustese

È stata rinviata la gara Portuali Dorica-Sangiustese per motivi di sicurezza a seguito del grave incidente stradale avvenuto all’ingresso dello stadio Giuliani di Torrette. "La decisione – si legge nella motivazione addotta dalla Federcalcio Marche – è stata presa per motivi di sicurezza a seguito dell’incidente stradale con fuoriuscita di gas e della comunicazione del Comune di Ancona".

L’incidente, avvenuto ieri mattina, è costato la vita a due coniugi quarantenni e ha generato una fuga di gas che ha lasciato senza rifornimento due quartieri. Di fronte a questa terribile notizia e alle conseguenze la Federcalcio ha deciso di rinviare la partita, nei prossimi giorni sarà fissata la data del recupero.

La Sangiustese sarà così costretta a rimanere alla finestra nella prima giornata di ritorno, per il tecnico Luigi Giandomenico è l’occasione per proseguire il lavoro iniziato durante la sosta. In questo periodo i rossoblù hanno fatto registrare alcune partenze e la rosa è stata così ridisegnata, non è nemmeno da escludere che possano esserci altre novità. Nel prossimo turno la Sangiustese riceverà la visita dell’Osimana.