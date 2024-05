ECcellenza: INCONTRO TRA LA DIRIGENZA E L’ASSESSORE ALLO SPORT. IN BALLO ANCHE LE SPONSORIZZAZIONI. Massese, le richieste al Comune: stadio a norma e un impianto per gli allenamenti

Il presidente della Massese Antonio Gerini e il direttore generale Augusto Cantoni hanno avuto un primo abboccamento con l’assessore allo sport Roberto Acerbo nel quale hanno avuto modo di sondare il terreno per quanto riguarda l’amministrazione prospettandole quelle che possono essere le esigenze del sodalizio in ottica prossimo anno. "E’ stato un incontro cordiale con l’assessore che fra l’altro mi sembra che tenga molto alla Massese – ha chiarito Gerini –. La sensazione è che ci siano spiragli per una collaborazione. Certo, si è trattato di un incontro interlocutorio. Ma abbiamo avuto la possibilità di esporre le nostre ragioni e quelli che riteniamo siano i requisiti minimi per continuare: ovvero uno stadio a norma e praticabile ma anche una struttura dove ci si possa appoggiare per gli allenamenti della prima squadra e in previsione di una ricostituzione del settore giovanile. Quest’anno tutto ciò ha comportato un grande esborso. E’ logico che sarebbe auspicabile anche una sensibilizzazione sul lato sponsorizzazioni. La Massese è un patrimonio della città, non si può far finta che non esista. E’ una squadra espressione di un capoluogo di provincia. Non dovrebbe essere inferiore a piccoli quartieri. Adesso metteremo nero su bianco le nostre richieste e spero che a breve ci sia un altro confronto perché i tempi sono stretti e dovremo gettare le basi. La piazza è esigente e dopo aver finito male bisognerà ripartire forte. Del Nero? La scelta del tecnico così come la conferma dei giocatori sono alcuni degli argomenti in ballo da qui al 30 giugno. Con Del Nero, brava persona, ci metteremo a tavolino per vedere se ci sono i presupposti per continuare". Sul versante Comune ci sono state dichiarazioni d’interesse per provvedere a un restyling essenziale della struttura ma al momento non c’è nulla di concreto o definito.

Gianluca Bondielli