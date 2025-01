Eccellenza. Inizio d’anno amarissimo per il Fucecchio, travolto 7 a 0 sul campo del Perignano

Fratres Perignano 7 Fucecchio 0

FRATRES PERIGNANO: Serafini (80’ Becherini), Ricci (60’ Rotunno), Brisciani (65’ Mogavero), Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Zocco, Taraj (70’ Cutroneo), Viola (75’ Misseri), Rossi. All.: Fanani

FUCECCHIO: Fiaschi, Arapi, Iommazzo (46’ Banti), Lecceti, Malanchi (63’ Melani), Ghelardoni, Cenci, Mariani, Taddei (46’ Agostini), Geniotal (80’ Piccirilli), Sciapi (71’ Gjoni). All.: Targetti

Arbitro: Bulletti di Pistoia

Reti: 24’ e 54’ Taraj, 44’ rig. e 47’pt rig. Rossi, 70’ Viola, 84’ rig. e 86’ Cutroneo

PERIGNANO – Una ripresa dopo la sosta davvero tutta da dimenticare per il Fucecchio, che è stato travolto con un sonoro 7-0 a Perignano. Fin dalle prime battute, infatti, i padroni di casa appaiono più determinati dei loro avversari bianconeri, che vengono schiacciati nella propria metà campo. La partita si sblocca al 24’, quando l’ex Taraj ribadisce in rete una conclusione di Meucci respinta dalla traversa, ma la gara si decide al tramonto del primo tempo, quando nel giro di tre minuti Iommazzo provoca due rigori, il primo per un fallo di mano e il secondo atterrando Viola.

In entrambi i casi, dal dischetto tira Rossi che non perdona e il Fucecchio all’intervallo si trova sotto per 3 reti a 0. Nella ripresa, la reazione che ci si potrebbe aspettare dagli uomini di Targetti non arriva e il Perignano ne approfitta per dilagare. Una gara di inizio anno da archiviare in fretta dunque per Sciapi e compagni.

Si.Ci.