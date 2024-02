Eccellenza. La Civitanovese pensa al futuro. In prova due giocatori francesi

Due giocatori francesi in prova con la Civitanovese. Durante l’allenamento di ieri pomeriggio, si è registrata la presenza di due esterni, uno classe 1999 e l’altro nato nel 2002, dotati di fisicità e rapidità, che potrebbero aggiungere qualità alla rosa rossoblù. Difficilmente, però, potrebbero essere tesserati a campionato in corso, con l’operazione legata, con buone probabilità, alla prossima stagione dei rivieraschi. La seduta di ieri ha segnato altre due notizie positive per gli sportivi civitanovesi: il trequartista Pablo Becker e il vicecapitano e mediano Ivan Visciano si sono allenati con la squadra, dando ottimi segnali di poter scendere in campo domenica, quando il team di Sante Alfonsi sarà ospite alle 15 del Montegiorgio. Entrambi gli atleti sono reduci da stiramenti muscolari. Non ha invece preso parte al lavoro il trequartista Andrea Bagnolo, che sconta ancora un brutto infortunio, anche se non è detto che non possa recuperare per la sfida al team di Roberto Vagnoni. Assenti, ieri, anche il difensore Diego Ballanti, per motivi precauzionali, e il centravanti Stefano Spagna, a causa di un contrasto nel match di domenica scorsa contro il Montegranaro. Anche in questo caso, però, non dovrebbero esserci problemi in vista dei prossimi impegni. Il pareggio contro i gialloblù di Marinelli non ha scalfito le ambizioni degli adriatici, che restano primi in classifica a quota 40 punti; nel frattempo, però, si è fatto sotto il Montefano che, con la vittoria ottenuta a Jesi, ha raggiunto la seconda posizione, a -2 lunghezze dalla compagine rossoblù. Nel prossimo turno, i viola di Nico Mariani riceveranno il Chiesanuova, un’altra delle inseguitrici che, con il successo casalingo contro l’Atletico Azzurra Colli, ha totalizzato 36 punti. Le altre sfide al vertice sono K Sport Montecchio Gallo-Urbino e Montegranaro-Maceratese.

Francesco Rossetti