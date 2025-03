Eccellenza. La Colligiana riagguanta il pari in extremis con Poli

COLLIGIANA1AFFRICO1

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Paparusso, Mariani (1’ st Gambassi), Labonia, Pierucci (25’ st Nastri), Corcione (35’ st Montagna), Donati (K), Carlotti (94’ st Grassini), Lunghi, Calamassi (25’ st Baccani). A disp.: Bacciottini, Bartalini, Mussi. All.: Mocarelli.

AFFRICO: Burzagli, Guarducci, Rocchini, Nuti, Longo (K), Vaccari, Tamburini (20’ st Bertelli), Gori (1’ st Stella), Russo, Papini (40’ st Bianchi), Tacconi (35’ st Sbrogi). A disp.: Virgili, Centrone, Petrini, Renzi, Mecocci. All.: Villagatti.

Reti: 20’ st Papini (A), 45’ st PoliArbitro: Giannini (Pontedera).

Note: angoli 8-4; ammoniti Vaccari; recuperi 0’ pt, 6’ st.

COLLE VAL D’ELSA - Termina in parità la sfida tra Colligiana e Affrico, con i biancorossi che trovano il pareggio in extremis e difendono il secondo posto. La partita è combattuta fin dai primi minuti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto e si alternano in avanti. Al 18’ Carlotti va vicino alla rete di testa, ma il pallone è deviato a fil di palo. Sugli sviluppi del corner i biancorossi vanno due volte vicini alla rete, ma l’Affrico riesce a rinviare.

La risposta arriva al 29’, quando gli ospiti si aprono un varco e arrivano alla conclusione, ma un difensore della Colligiana devia in angolo. I biancorossi chiudono la prima frazione in attacco, senza però trovare il giusto varco per portarsi in vantaggio. La spinta dei padroni di casa continua nella ripresa: dopo otto minuti ci prova Lunghi, che però manda alto da buona posizione. Al 20’ è però l’Affrico a passare, grazie alla rete di Papini. La Colligiana prova a reagire: al 30’ ci prova Baccani, ma Burzagli devia in angolo. La Colligiana però non si arrende, e allo scadere Poli sigla la rete del pareggio. Nel finale i biancorossi sfiorano addirittura la vittoria, ma il risultato non cambia più.

Marco Brunelli