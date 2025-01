Eccellenza. La giornata perfetta del Lanciotto

Con il sabato perfetto del Lanciotto Campi che con una prova gagliarda fornita sul campo della Castiglionese, ha determinato la svolta in cima alla classifica del girone B, per questo la squadra di Secci merita la passerella. Un Lanciotto che mirava al punto utile per la salvezza, ne ha presi due in più con una prestazione maiuscola di tutta la squadra. Da elogiare l’attaccante Cecchi il difensore centrale Rossi e il centrocampista Moretti (2005).

E’ stata una domenica geniale anche per lo Scandicci che sotto di due gol con orgoglio compie sulla Rondinella una rimonta che gli consente di andare in fuga. Dopo un avvio da brividi, la squadra di Taccola con i centrocampisti Poli, Sinisgallo e Guidelli si costruisce il successo che gli permette di portare a due i punti di vantaggio sulla Colligiana. Alla Rondinella non sono bastate le buone prestazioni di Baldesi a centrocampo, di Polo e Vezzi in attacco. Brinda ai tre punti anche l’Affrico che torna alla vittoria dopo due pareggi, annientando il Grassina grazie alle buone prestazioni di Russo in attacco, del difensore Stella e con Tamburini a centrocampo. I rossoverdi in giornata molto grigia sono in pochi a salvarsi, solo l’attaccante Betti e il centrocampista Alfarano. Esulta anche l’Antella per aver fatto proprio lo scontro diretto salvezza con la Fortis. La squadra di Alari può contare su un Fratini puntuale con il gol (anche su rigore) e con un Frezza sempre attivo, più i difensori Arnetoli e Cipriani. Alla Fortis è mancata la prova di carattere: Zoppi in difesa, Dennis Gjana in attacco meritano elogi. Chi si morde le mani è il Signa che sul doppio vantaggio sul campo della Colligiana si è fatto raggiungere a causa di alcune distrazioni che hanno mandato in fumo i tre punti. Fra i canarini, Cioni e Leonardo Tempesti, attaccanti, sono stati i migliori. Sospinta dalle prestazioni dell’attaccante Romei, Canali (difensore centrale) e del centrocampista Martini, la Lastrigiana spiana il Foiano e incamera tre punti d’oro per la salvezza.

Giovanni Puleri