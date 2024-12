Eccellenza. La Maceratese senza Cognigni contro la K Sport

La Maceratese ha iniziato ieri la settimana che condurrà all’ultima partita casalinga del 2024 e soprattutto ad un altro incontro di cartello. Se il Chiesanuova steso 0-2 rappresentava un osso duro e c’era il desiderio di rifarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia (la Rata è l’unica imbattuta in trasferta in campionato assieme al Tolentino), tra quattro giorni l’avversario sarà il più insidioso possibile perché i biancorossi capolisti se la vedranno con il K-Sport Montecchio vice capolista. Quattro le lunghezze di vantaggio sui pesaresi dopo il "regalo natalizio" fatto dal Monturano domenica e la sfida, in caso di 5° successo di fila, creerebbe una vera fuga. Tanto più che si confronteranno tra loro l’Urbania quarta e il Chiesanuova quinto. Il team di Possanzini dovrà confermare la sua forza offensiva senza il principale riferimento, perché Cognigni (foto, 2 punti di sutura alla testa rimediati a Villa San Filippo) era in diffida e sarà squalificato. Una vera torre come alternativa non c’è, probabile che si vada con Cirulli in mezzo e Vrioni tra gli esterni come avvenuto in Coppa. A proposito del Montecchio, si parla ancora del "caso" Magi. Visti i trascorsi del tecnico, condottiero della Rata che volò in LegaPro da invincibile nel 2015, le sue affermazioni di domenica avevano lasciato delusi i tifosi. Nonostante l’audio che gira in cui Magi dice "evidentemente qualcuno sposta le pedine al momento giusto", il tecnico del Montecchio ha chiarito che la sua era una polemica solo per l’espulsione di Dominici e l’arbitraggio, senza tirare in ballo la Rata cui rimane legatissimo.

Andrea Scoppa