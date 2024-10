Eccellenza La Massese vola con Buffa-gol: "Stiamo crescendo e non dobbiamo fermarci"

Con quattro gol totali, di cui 2 in campionato e altrettanti in Coppa Italia, Michael Buffa si sta confermando il leader indiscusso della Massese. Anche domenica a Sesto Fiorentino – contro una formazione che in casa non perdeva da 28 turni – è stato lui a trascinare la squadra alla vittoria col gol che ha sbloccato la partita. "Ho ricevuto un lancio in profondità di Anich – racconta il bomber massese – e ho tenuto botta col difensore riuscendo a calciare sotto l’incrocio sull’uscita del portiere. Domenica è stata una partita tosta e all’intervallo mi sono reso conto che soltanto un episodio avrebbe potuto sbloccarla". Buffa è stato così di nuovo decisivo a pochi giorni di distanza dalla sfida di Coppa contro il Real Forte Querceta nella quale aveva realizzato il bellissimo gol-qualificazione. "Lì sono riuscito a saltare un paio di giocatori prima di concludere a rete. Deve ringraziare anche la pioggia che ha reso il campo meno duro e facilitato la mia giocata". Inutile dire, insomma, che il centravanti bianconero è in forma ed ha iniziato l’anno come aveva terminato il precedente: segnando a raffica. "Diciamo che sono leggermente sotto la media dello scorso anno – dichiara l’insaziabile Michael – ma c’è tempo per rifarsi. Sono convinto che a fine campionato saprò ripetermi sugli stessi livelli. Fisicamente mi sento bene. Lo sapete, sono un ragazzo che si allena con scrupolo ed a cui piace fare anche del lavoro extra da solo per essere al massimo della forma".

Per quanto riguarda la nuova squadra il numero 9 della Massese è fiducioso. "Siamo un buon gruppo. Abbiamo cambiato tanto e logicamente c’è voluto un po’ di tempo per oliare bene i meccanismi. Le amichevoli, ma anche le prime partite ufficiali, ci sono servite per trovare la quadra e credo che ci stiamo riuscendo. C’è ancora tanto da fare e da migliorare ma siamo sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni. Le ultime due vittorie ci hanno dato sicuramente una bella iniezione di fiducia ma adesso c’è da continuare di questo passo dando continuità alle prestazioni e ai risultati".

La Massese, intanto, comunica che per gli abbonati sarà possibile ritirare la tessera plastificata presso la segreteria dello stadio nei giorni feriali dalle ore 17.30 alle 19.30 oppure direttamente alla biglietteria in occasione delle gare casalinghe a partire già da quella di domenica 6 ottobre che vedrà la squadra apuana impegnata contro il Castelnuovo Garfagnana.

Gianluca Bondielli