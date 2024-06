Eccellenza - La presentazione. Ecco il Castelnuovo 2024-’25. Ufficializzata la nuova società

Giornata storica, ieri, per il calcio in Garfagnana. Infatti in municipio, a Castelnuovo, è stata presentata ufficialmente la nuova società sportiva, nata dalla unione di due importanti realtà calcistiche, Castelnuovo e River Pieve, che disputerà il campionato di Eccellenza e manterrà nome e colori sociali dell’US Castelnuovo.

L’incontro è stato introdotto da Francolino Bondi presidente del Castelnuovo nella scorsa stagione e traghettatore della società, insieme al sindaco Andrea Tagliasacchi, nelle trattative e nell’ accordo con il River Pieve. Il neoeletto presidente Alessandro Vichi ha, poi, presentato lo staff dirigenziale. Vicepresidente Roberto Tamagnini, direttore generale Emanuele Vichi, team manager Alessandro Moriconi, "ds" Antonio Nelli, responsabile tecnico di tutte le squadre Toni Carruezzo, responsabile del settore giovanile Andrea Venturi, responsabile della Scuola calcio Diego Friz. Presenti anche l’allenatore della femminile Flavio Bechelli e Carlo Biagioni (Comune); poi Diego Pioli, già "dg" del River Pieve, Edoardo Fazzani, Marino Cavilli, Pierfranco Tardelli che entreranno a far parte del consiglio direttivo o, comunque, molto vicini alla società gialloblu (in particolare Tardelli, da tanti anni vicino al Castelnuovo e già dirigente del settore giovanile, in cui ha sempre creduto fermamente come base per il futuro di ogni società di calcio).

Dino Magistrelli