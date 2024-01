Eccellenza. La Reno si affida al bomber Filippi. Il Massa, invece, segna a fatica

Dopo lo stop per le festività natalizie, il campionato di Eccellenza riprende, oggi, alle 14.30, con le gare della prima giornata di ritorno.

Reno-Masi Torello. Coi ferraresi in piena zona playout, e relegati al 15° posto con 13 punti, per la Reno si profila una occasionissima per allungare. La matricola di Sant’Alberto viaggia all’8° posto a quota 26, continuando, in provincia, ad essere la più valida alternativa al Ravenna di serie D. Ma, da cancellare, c’è il passo falso interno contro il Gambettola, che ha caratterizzato l’ultimo match prima della pausa. All’andata, nel girone del debutto, il Masi Torello vinse 2-0. Con 12 reti (5 su rigore), Mattia Filippi della Reno continua ad essere il capocannoniere del girone B.

Russi-Gambettola. Cinque pareggi e 3 ko nelle ultime 8 gare consecutive, hanno fatto scivolare i falchetti all’11° posto a quota 23 punti, a +7 sulla zona playout. Il Gambettola invece, 6° a quota 27, viaggia imbattuto da 6 turni, grazie anche ad una difesa che incassato solo 13 reti. Il bomber di riferimento è un certo Longobardi (9 gol), che promette un bel duello a distanza con Salomone e con tutta la ‘batteria’ di attaccanti arancioni, ovvero Saporetti e Marra. Proprio un rigore di Marra al 45’ del 1° tempo, decise il match d’andata. Il bilancio degli 8 precedenti, sorride al Gambettola, che conduce con 2 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta.

Vis Novafeltria-Massa Lombarda. L’attacco degli ospiti (13 reti) continua ad essere un fardello pesante nell’economia della lotta per non retrocedere. La formazione massese è infatti al 12° posto con 23 punti, ovvero a 7 lunghezze dalla zona playout. Da respingere c’è l’assalto della formazione della Valmarecchia, che annaspa al penultimo posto con 12 punti, fra la zona retrocessione e la zona salvezza. All’andata, il Massa ci lasciò le penne perdendo 0-3, sotto i colpi del bomber Pasolini, autore di una doppietta, e oggi salito a quota 6.

Sanpaimola-Granamica. Al ‘Buscaroli’ di Conselice è tempo di testacoda. La vice capolista (40 punti uno in meno del Sasso Marconi), è rimasta l’unica alternativa credibile, e riparte delle 3 vittorie con cui ha chiuso l’andata. I padroni di casa invece, risaliti fino al 13° posto con 16 punti, si sono rovinati la media con 2 ko consecutivi nelle ultime 2 giornate. La zona salvezza dista 7 lunghezze. All’andata, la formazione di San Patrizio su rigore a 10’ dalla fine. Anche il bilancio dei 10 precedenti sorride alla formazione di Minerbio che conduce con 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. Sugli altri campi: Castenaso-Diegaro; Pietracuta-Medicina Fossatone, Sant’Agostino-Tropical Coriano, Savignanese-Sasso Marconi; Cava Ronco-Bentivoglio 2-2 (giocata il 21 dicembre).