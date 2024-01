Eccellenza: la ripresa. Bacci: "River, avanti così. Voglia di vincere e umiltà». Sfida esterna alla capolista

Al via il girone di ritorno del campionato di Eccellenza con il River Pieve che giocherà fuori casa e, domani, affronterà la capolista Cuoiopelli. Malgrado le partenze importanti (in primis quella di Canessa) avvenute durante l’ultima sessione di calciomercato, i ragazzi di Fanani hanno dimostrato grande impegno ed hanno conquistato due vittorie consecutive. Molto positivo anche l’inserimento dei nuovi acquisti, Pieretti e Morelli.

"Contro lo Sporting Cecina – afferma il ds Roberto Bacci – abbiamo giocato da vera squadra, meritando i tre punti. Dobbiamo continuare così, mettendo in campo voglia di vincere e spirito di sacrificio".

La Cuoiopelli viene da una sconfitta inaspettata contro il Ponte Buggianese e cercherà di difendere il primo posto, adesso insidiato dal Tuttocuoio che si trova a due punti di distanza.

Circa la "rosa" a disposizione di Fanani sono in forse Leshi e Filippi. Ancora da decidere, quindi, la formazione titolare e il conseguente modulo di gioco. Sicuro, in fase offensiva, l’impiego di Morelli. Il fischio di inizio è previsto per le ore 14,30. Arbitrerà l’incontro Niccolò Galligani della sezione di Pistoia.

Federico Santarini