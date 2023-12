Eccellenza, la società ha festeggiato il Natale: presenti il sindaco Ascani e il vice Calvani. Castelfidardo, colpo in attacco: ecco i gol dalla nazionale moldava

Un tris di regali sotto l’albero per mister Marco Giuliodori, allenatore del Castelfidardo (Eccellenza). Dopo l’arrivo nei giorni scorsi del portiere Alessio Sarti, classe 2004, che ha già maturato una buona esperienza in D nelle fila della Vigor Senigallia, ecco un innesto da novanta nel reparto d’attacco biancoverde come Eugen Sidorenco. Una punta centrale, classe 1989, moldavo, "elemento di grande spessore, qualità ed esperienza" lo etichettano dalla dirigenza biancoverde visto che proviene dalla serie A moldava con alle spalle campionati da professionista in Russia, Romania, Israele, Albania e Moldavia. A questo si aggiungono 15 presenze in Europa League e 28 presenze con la nazionale maggiore moldava con la quale ha realizzato ben 9 reti. Un colpo da novanta per risollevare quindi la classifica e guardare in alto, si spera a suon di gol. Ufficializzato anche Alessandro Evangelisti, classe 2003, centrocampista eclettico che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e che ha avuto modo di esordire in serie D con la Samb di mister Lauro, ma che ha scelto di scendere di categoria per trovare maggiore spazio.

In attesa di vederli in campo la società fidardense ha scelto di festeggiare il Natale con una grande festa nei locali della discoteca Melaluna dove si è ritrovata l’intera famiglia della società biancoverde. I tecnici e i giocatori della prima squadra, le formazioni giovanili con i rispettivi allenatori e anche le loro famiglie, tutti riuniti intorno alla pista da ballo per celebrare questa prima parte dell’anno che ha già dato numerose soddisfazioni alle squadre biancoverdi. Palleggio dopo palleggio sul palco si sono avvicendati dirigenti, tecnici e giocatori una bella occasione per presentare ufficialmente anche il nuovo vivaio, serbatoio di giocatori cui già attinge la prima squadra. Il progetto del Castelfidardo è stato molto apprezzato sia dall’amministrazione della città, rappresentata alla cerimonia dal sindaco Roberto Ascani e dall’assessore allo sport e vicesindaco Romina Calvani. Ma anche dalla Regione con il bellissimo videomessaggio del presidente Dino Latini, impossibilitato a presenziare per improrogabili impegni istituzionali, ma che ha voluto essere vicino allo sport fidardense e al Castelfidardo. Occasione importante per un primo bilancio anche da parte di mister Giuliodori e della proprietà nelle figure di Costantino Sarnari e Fausto Pigini che in rappresentanza del presidente Franco Baleani, assente per impegni professionali, hanno ufficializzato nuovi importanti arrivi in questa sessione di mercato a dimostrazione della volontà della società di provare a fare ancora meglio nella seconda parte della stagione. Presente anche il direttore generale Andrea Varoli che ha ringraziato il lavoro quotidiano di tutti i dirigenti.