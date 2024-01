Eccellenza: la squadra di Fani superata dal Firenze Ovest dopo una gara con tanti errori. Beffa per la Castiglionese che finisce ko. Menchetti, Falomi e Ricci ci provano invano

FIRENZE OVEST

2

CASTIGLIONESE

1

FIRENZE OVEST: Daddi, Rossi M., Marseglia, Marghi, Zefi, Ciofi, Hanxhari (70’ Piazza), Bartolozzi (75’ Tassi), Bourezza, Iaquinandi (88’ Lazzeri), Nieri. A disp.: Ciappelli, Noviello, Vanni, Ermini, Diarra, Kane.

All.: Gardellin.

CASTIGLIONESE: Ubirti, Meoni (84’ Viciani), Giorgi, Mbounga Kameni, Menchetti, Menci R., Borghesi (68’ Falomi), Tacchini, Castaldo, Ricci M., Talladira. A disp.: Conti F., Barboncini, Cecci, Salvi, Bondi, Tenti, Balliu.

All.: Fani.

Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. Reti: 10’ Bourezza. 14’ Autorete di Zefi, 80’ Bourezza,

Note: terreno molto allentato; spettatori 180 circa. Angoli 3-7.

FIRENZE – Comincia male il 2024 per la Castiglionese che incassa una sconfitta in casa di un Firenze Ovest assetato di vittorie.

La squadra di Fani (nella foto) su un campo allentato non riesce a sciorinare bel gioco, trovando difficoltà a graffiare l’attesa difesa di casa che a denti stretti ha saputo chiudere con tempismo tutti i varchi. La partita si sblocca per un errore del portiere ospite. Corre il 10’ quando per un’indecisione del portiere Ubirti che non riesce ad impossessarsi della sfera, l’attaccante Bourezza con tempismo la spinge in rete.

L’entusiasmo per il gol non dura molto per un Firenze Ovest che non riusciva a segnare da alcune gare. Al 14’ stavolta diventa per il gol del pareggio è protagonista il numero uno di casa che su un cross avversario esce a vuoto.

Il difensore Zefi nel tentativo di rimediare, colpisce male la palla che s’insacca all’incrocio dei pali.

Ristabilita la parità la Castiglionese si catapulta in avanti alla ricerca del gol del vantaggio. Ma alcune tiri dei viola: Menchetti, Falomi e Ricci, risultano imprecisi, con la difesa di casa che fa buona guardia.

Quando l’1-1 sembrava ormai un risultato scontato, all’80’ un bel gesto tecnico dell’attaccante Bourezza, con una splendida rovesciata trafigge l’incolpevole Ubirti regalando il secondo successo stagionale alla sua squadra.

Giovanni Puleri