Eccellenza: l’anticipo. Bagnolese, una prova gagliarda. Ma la Vis è troppo superiore

CITTADELLA: Narduzzo, Boilini (45’st Azzi), Pivetti, Arati (45’st Covili), Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa, Pezzani (32’st Mondaini), Guidone, Malivojevic (24’st Vernia), G. Martinez (40’st Ridolfi). A disp. Rosa, Caselli, De Lucca, Gimmati. All. Salmi

BAGNOLESE: Giaroli, Posponi (27’st Denti), Calabretti (42’st Scalea), Ogunleye, Baldini, Fiorentino, Corbelli, Piras, Lecce (27’st Saccani), L.A. Martinez, Napoli. A disp. Scardovelli, Federzoni, Prendi, Fino,Curcio, Ganassi. All. Brandolini

Arbitro: D’Ovidio di Bologna

Reti: 31’ Martinez, 35’st Mondaini, 45’st (rig.) Ridolfi

Note: ammoniti Baldini, Aldrovandi, Serra

Non basta una gara gagliarda alla Bagnolese per tornare a casa con il terzo risultato positivo di fila da San Damaso, dove la capolista Cittadella si impone per 3-0, anche se gli ultimi due gol arrivano solo nei 10’ finali, lasciando sul fondo della classifica la squadra di Brandolini. Il testa coda di Eccellenza, che metteva di fronte anche i due fratelli Martinez (Gonzalo con la capolista e Leandro nei rossoblù) è vivace da subito e al 1’ Guidone, ben lanciato da Arati, salta l’uomo in area, ma calcia alto. Al 10’ Giaroli decisivo sul mancino di Serra. Al 25’ ci prova Leandro Martinez con una punizione che sfiora il sette. Al 31’ lo imita ma in modo vincente il fratello che firma l’1-0 nel sette. Nella ripresa al 20’ Gonzalo Martinez lancia Malivojevic tutto solo, ma Giaroli è attento in uscita. Al 25’ Martinez per Guidone che di esterno centra la traversa. Poi al 35’ il neoentrato Mondaini entra in area sulla sinistra, salta l’uomo e fa 2-0. Al 90’ Ridolfi chiude i conti su rigore.

Foto: Alessandro Denti