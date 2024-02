Eccellenza: l’anticipo. Ellera-Castiglione profuma di playoff

PERUGIA – Profumo di playoff al Fioroni nella sfida che oggi, con fischio di inizio alle 14,45, mette di fronte Ellera e Castiglione del Lago nell’anticipo della ventiduesima giornata di Eccellenza. Ellera che arriva all’appuntamento con il vento in poppa. Sette risultati utili di fila per la formazione di Luca Bisello Ragno che ha scalato la classifica fino al terzo posto. 38 punti per Cenerini e compagni, 8 in meno dell’Acf Foligno capolista, 5 in più del Castiglione del Lago. Proprio i lacustri domenica scorsa, nel match interno contro il Lama, hanno conquistato la prima vittoria della gestione Valeriano Recchi, con l’ex tecnico della Primavera dell’Ancona subentrato due settimane fa a Simone Tomassoli. Un test probante per i biancorossi che, per disputare i playoff, non posso concedersi passi falsi. In questo momento, infatti, sono 10 le lunghezze che separano il Castiglione del Lago quinto in classifica dal Terni Fc secondo. Un gap tale da far sì che, se il campionato finisse oggi, il Terni Fc sarebbe direttamente in finale playoff e il Castiglione del Lago sarebbe eliminato. Assenza pesante oggi però nell’Ellera che dovrà rinunciare al capocannoniere del campionato, Alessandro Rossi, squalificato. Al Fioroni arbitra Simone Pannacci di Perugia, assistito da Angelucci e Cenci di Foligno.