Eccellenza "Le pesaresi sono tra le big"

Saranno pubblicati oggi i calendari del prossimo campionato di Eccellenza, che vede tra i personaggi più esperti Ettore Mariotti, un veterano del calcio regionale e attualmente direttore sportivo della K Sport Montecchio Gallo.

Mariotti, che campionato sarà?

"L’Eccellenza marchigiana, è riconosciuto da qualche anno, è uno dei campionati più impegnativi d’Italia e la prova certificata è che tutte le volte che una delle nostre va a disputare gli spareggi nazionali va poi fino in fondo. Anche quello che incomincerà a breve sarà un torneo tosto, difficile e incerto e come sempre le pretendenti alla vittoria finale sono diverse. A differenza degli anni scorsi, c’è però una mancanza di proclami di società importanti che voglio vincere come un anno fa dichiarò la Civitanovese. Ora tutti dicono di voler fare bene ma nessuno si sbilancia".

Chi lotterà per il vertice?

"Penso che ci sarà una bella lotta, tra la Maceratese che sia per il suo blasone e il suo carisma cercherà di vincere, l’Urbania che ha delle ambizioni, lo stesso Urbino, pure noi della K Sport Montecchio Gallo vogliamo far bene e raggiungere le posizioni che contano, poi ci sono le anconetane, il Tolentino. Ci sono stati acquisti importanti, con giocatori arrivati anche dalle categorie superiori. Tutte le società, e non è un modo di dire, hanno questa estate operato in maniera più accurata e più attenta degli scorsi anni, non mi riferisco solo ai bilanci ma guardando ai giocatori che servivano per coprire i ruoli mancanti".

Qualche esempio?

"Sul mercato ha lavorato bene anche l’Osimana con acquisti importanti, vedi Matteo Minozzi dalla Maceratese un top player per l’attacco, poi c’è l’incognita Alma Juventus Fano. Forse le neo promosse partiranno in sordina ma per mia esperienza il primo anno nella nuova categoria di solito fanno più che bene. Secondo me sarà un campionato avvincente"

Le tre pesaresi?

" Urbino, Urbania e K Sport si sono mosse molto bene, in maniera oculata e intelligente, tutte hanno preso giocatori importanti. Sarà poi il campo a riservare il verdetto finale, intano pensiamoci a godere la nuova stagione".

Amichevole. L’Urbania giocherà domani sul proprio Comunale alle ore 18 un’amichevole con la Falco Acqualagna che nei giorni scorsi ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo Alessandri, centrocampista proveniente dalla Pergolese (Promozione).

Mercato. Il Monturano, che punta a far bene nel prossimo torneo di Eccellenza, ha messo nero su bianco con il centrocampista Marco Piras, classe 1997 già giocatore in Serie D con Lanusei, Pro Patria e Palmense e dal 2020 in Eccellenza in giro per l’Italia, dall’Umbria alla Toscana passando per la Lombardia. Nei giorni scorsi sempre il Monturano aveva ingaggiato il portiere Michele Monti (classe 199) ex Sangiustese. A proposito della Sangiustese sembra che voglia trattenere l’attaccante Haris Handzic arrivato a metà della scorsa stagione. Amedeo Pisciolini