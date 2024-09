Eccellenza, l’esperto Iazzetta: "L’anno scorso in trasferta si faticava». Sant’Agostino, chi ben comincia: "Bello tornare a vincere fuori»

Buona la prima per il Sant’Agostino, che si impone sul campo caldo di Sant’Alberto contro il Reno. Tre punti che proiettano sul trampolino di lancio la formazione ramarra, un bel viatico per il big match di domenica prossima in casa con il quotato Mezzolara. "Abbiamo iniziato bene il campionato – è la riflessione di Enrico Iazzetta, capitano di lungo corso, quest’anno all’undicesima stagione in biancoverde – su un campo ostico, dove l’anno scorso avevamo lasciato l’intera posta. L’altro dato positivo è aver vinto in trasferta; l’anno scorso infatti raccogliavamo pochi punti fuori casa". Vinto e convinto: "Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio; all’inizio del secondo tempo abbiamo raddoppiato, poi abbiamo amministrato e subito il loro gol solo a quarto d’ora dalla fine: una vittoria di squadra. Tre punti che fanno ben sperare per la partita molto difficile che ci aspetta domenica prossima con il Mezzolara. E’ retrocessa dalla serie D e ha tutta l’intenzione di tornarci al più presto. Sarà dura, ma giochiamo in casa, davanti ai nostri fantastici tifosi, che ci hanno seguito numerosi anche a Sant’Alberto".

Una vittoria che ha un segreto: "Mister Bolognesi e i ragazzi avevano studiato con attenzione i loro avversari – rivela il direttore sportivo Marco Secchieroli – sapendo l’atteggiamento da adottare contro un avversario che sa sfruttare le condizioni ambientali relative alle dimensioni ridotte del terreno di gioco. La squadra ha retto bene, il Reno ha tirato solo due volte in porta, in una di queste ha fatto gol, grazie a un’incursione dell’esperto Filippi, che ricordo è stato il capocannoniere del girone lo scorso campionato". Tre punti e lo zampino di Cazzadore, che si è presentato con un bel biglietto da visita. "Ha segnato un gol da centravanti di razza: è saltato più in alto di tutti in area e ha scelto bene il tempo di testa. Sempre Cazzadore nel primo tempo era andato vicino due volte al raddoppio. E’ una vittoria che ci dà consapevolezza nelle nostre potenzialità, ma bisogna lavorare e continuare su questa strada, perché domenica arriva una big, il Mezzolara".

Franco Vanini