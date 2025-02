Eccellenza: l’exploit del classe 2006. Baby bomber Romei, 8 gol in sette gare: "Mi ispiro a Ronaldinho»

Giovanni Romei, classe 2006, attaccante o trequartista, rilanciato dalla Lastrigiana che, da quando l’allenatore Alessandro Gambadori gli ha confermato piena fiducia, non ha esitato a gettarsi nella mischia per fare breccia nelle diverse difese avversarie. Attualmente Romei sta segnando gol importanti (otto in totale) da sette gare consecutive nel campionato di Eccellenza. Contro la Sinalunghese, Affrico, Grassina, Foiano (doppietta) Asta, Signa e domenica scorsa sul campo della Lanciotto, Romei è andato regolarmente in gol come un orologio svizzero, consentendo alla Lastrigiana di ottenere punti preziosi per salire nella 6ª posizione del girone B della classifica, avvicinandosi sempre più verso la direzione salvezza.

Cresciuto nelle giovanili della Lastrigiana, Romei era stato girato in prestito al Certaldo. Richiamato quest’estate dal diesse Gabriele Grani per far parte dell’attuale organico, si è trattata di una scelta alla quale Romei non ha tradito le aspettative.

"Grazie ai miei compagni – afferma questo giovane bomber – che mi stanno aiutando in questo percorso di crescita, mi sono inserito bene all’interno del gruppo. Andiamo sempre in campo concentrati, cercando in ogni partita di fare bene per raccogliere risultati necessari a portare sempre più in alto la Lastrigiana. Il giocatore a cui mi ispiro per il mio ruolo? Ho sempre ammirato Ronaldo de Assis Moreira, detto Ronaldinho. Vederlo giocare era uno spasso: ora mi ispiro proprio a lui".

G. Puleri