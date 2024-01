Eccellenza. L’obiettivo resta la serie D: "Maceratese, puoi farcela»

"La serie D? È possibile e sono fiducioso perché non vedo organici migliori del nostro". Ermanno Carassai, dt della Maceratese, guarda avanti ben sapendo che i biancorossi non possono più permettersi passi falsi per non compromettere certe aspirazioni. "Dobbiamo centrare quel traguardo – aggiunge – o arrivando in testa alla fine o attraverso i playoff". Ma perché certi obiettivi possano essere reali è indispensabile infilare una serie di vittorie. "Ora – spiega – ci attendono tre gare importantissime, di cui in casa domenica contro Urbino e subito dopo con l’Urbania, due partite insidiose ma che dobbiamo vincere a tutti i costi per presentarci in altro modo a Civitanova dove oltretutto dobbiamo riscattare la netta sconfitta dell’andata". Carassai si sofferma sui punti di forza della Maceratese. "Abbiamo un allenatore bravissimo, un lusso per la categoria, una società che lo ha esaudito nelle richieste e che ha allestito una squadra molto competitiva. Ritengo che possiamo contare su un organico di altissimo livello, i tifosi potranno dare quella spinta fondamentale. Adesso ci attendiamo un cambio di rotta dalla formazione". Il mese scorso è sfumata la Coppa Italia, un obiettivo perché era un’altra strada da percorrere per salire alla tanta agognata serie D. "Ci tenevamo tantissimo a quella competizione che, accedendo alle fasi nazionali, ci avrebbe offerta un’altra opportunità per la serie D, ma adesso pensiamo ai prossimi fondamentali impegni".