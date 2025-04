Eccellenza: lotta serrata per la vittoria finale tra Mezzolara e Tropical Coriano

Terzultima giornata di campionato oggi, alle 15,30, per l’Eccellenza. Partendo dal girone B, continua ad appassionare la lotta per la vittoria finale che, complice i continui passi falsi delle prime della classe, vede ora la bellezza di quattro squadre in appena due punti. Il Mezzolara, primo in classifica a quota 57 a pari-merito con il Tropical Coriano, cercherà di riscattare la recente sconfitta di Reno provando a battere il Gambettola tra le mura amiche, mentre la principale antagonista romagnola, anch’essa ko in occasione dell’ultimo turno, sarà di scena sul campo del Solarolo. Il Castenaso, terzo a 55 in coabitazione con il Pietracuta (che oggi ospiterà il Sant’Agostino), è atteso dal sentito derby in casa del Medicina Fossatone, quinto a quota 46. L’Osteria Grande, in piena bagarre per non retrocedere, farà visita all’ormai spacciato Vis Novafeltria mentre il già retrocesso Granamica ospiterà il Sanpaimola.

Per quanto riguarda invece il girone A, lo Zola Predosa, quinto a quota 53 punti, cercherà di strappare un risultato positivo dal terreno di gioco del Rolo affamatissimo di punti salvezza.