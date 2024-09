Eccellenza. "Maceratese, occhio alle ripartenze del Montefano»

"Ritengo che abbiamo lavorato bene e adesso dobbiamo farci trovare pronti iniziando le gare ufficiali". Nicolò De Cesare (nella foto assieme all’allenatore Matteo Possanzini), diesse della Maceratese, guarda alla gara di domani alle 15.30 a San Severino dove i biancorossi affronteranno il Montefano che ha ufficializzato l’arrivo del jolly offensivo argentino Lionel Scocco, il classe 2008 è il nipote di Carlos Aquino che in maglia viola ha contribuito a scrivere belle pagine. "Ci attende una realtà – aggiunge – che da anni lavora bene. I viola hanno cambiato guida tecnica, ma hanno un’identità ben precisa per cui dovremo stare attenti a non subire le ripartenze e a curare i particolari". L’Helvia Recina-Brizi è al centro di lavori e così la squadra domani giocherà a San Severino, anche se inizialmente si pensava che la sede potesse essere Recanati considerando che i giallorossi erano stati ospiti dello stadio maceratese quando il loro impianto non era disponibile. "Non c’è stato accordo economico con il Comune e con la società, quindi abbiamo preferito andare a San Severino dove non ci sono stati problemi".

La squadra di Possanzini è reduce dal 6-0 contro la Real Elpidiense grazie alla doppietta di Cognigni, ai gol di Vrioni, Albanesi, Lucero e Compagnucci. "I test – analizza De Cesare – ora lasciano il tempo che trovano, tuttavia hanno dato indicazioni positive sulla disponibilità e sull’atteggiamento dei giocatori, specialmente dei più grandi". Ma sono state anche delle occasioni per vedere cosa c’è da migliorare. "Non dobbiamo specchiarci troppo quando le cose vanno per il verso giusto ed essere più lucidi sotto porta".

La rosa della Maceratese potrebbe arricchirsi se andrà in porto una trattativa con un jolly difensivo over, nel contempo si tiene d’occhio il mercato della serie D per cogliere al volo l’occasione di un under.

Stamattina la squadra farà l’allenamento di rifinitura e stasera la sarà presentata in piazza assieme alla Banca Macerata - Fisiomed Mc e alla Cbf Balducci, rispettivamente formazioni di volley maschile e femminile di A2.