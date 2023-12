Eccellenza. Maceratese, si è allenato Vittorini. Presto la firma

Primo allenamento con la Maceratese per il difensore Matteo Vittorini, non vi ha preso parte il centrocampista Kalagna Gomis arrivato più tardi per problemi di viaggio. Per il primo si attende che sia stata completata la procedura di svincolo perché firmi il contratti che lo lega ai biancorossi, mentre per Gomis, ex Rimini e Virtus Bergamo, non ci sono difficoltà avendo completato l’iter per liberarsi dalla Matese, l’ultimo suo club. Non è finita, la società sta vagliando una serie di profili per dare all’allenatore la punta desiderata e completare il pacchetto avanzato orfano di una pedina dopo l’addio di Giordano Napolano. Il club ha respinto le richieste per Rosario Di Ruocco, Matteo Perri, Ferdinando D’Ercole e Matteo Minnozzi. A tutti è stato detto che nessuno si muove da Macerata a meno che non sia il giocatore a chiedere di essere ceduto. Tempo fa il ds Giuseppe Sfredda aveva detto che non avrebbe trattenuto nessuno intenzionato ad andarsene. Oggi i biancorossi sosterranno l’ultimo allenamento del 2023, poi riprenderanno martedì.