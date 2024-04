Eccellenza. Mariani elogia il suo Montefano: "Ho un team forte e di carattere»

"Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra che sta portando avanti un percorso avviato due anni fa". Nico Mariani, allenatore del Montefano, commenta la vittoria sull’Azzurra Colli per 4-0 con la squadra che ha dato una risposta sul campo alla sconfitta del turno precedente a Civitanova, una battuta che era costata la vetta ai viola. "Una partita – sottolinea il tecnico – non può compromettere una stagione, magari al Polisportivo non abbiamo disputato una prova come avremmo voluto, ma in ogni caso c’è sempre da mettere in conto che dall’altra parte c’è l’avversario".

La squadra del presidente Bonacci si è subito rimessa in moto dimostrando carattere. "L’importante – sottolinea il tecnico – era ripartire subito, ho una formazione solida, forte e contro l’Azzurra ha fatto una bella prova, a prescindere dal risultato finale". Non è stato semplice piegare l’Azzurra Colli. "Ma in campionato – ricorda il tecnico Mariani – qualsiasi formazione è stata capace di creare difficoltà. Ho stima per l’Azzurra Colli che l’anno scorso ha disputato i playoff. Il calcio è poi fatto di momenti e il nostro è straordinario. Abbiamo sofferto contro l’Azzurra Colli, poi abbiamo trovato il gol e il raddoppio, adesso c’è solo da continuare su questa strada". È rimasta una sola giornata per la fine del campionato. "Ci eravamo ripromessi di conquistare 6 punti nelle ultime due giornate, siamo adesso a quota 3 e domenica dovremo cercare di prenderci gli altri a Urbania nell’ultima partita della stagione regolare, poi tireremo le somme. Però, comunque vada, è già una stagione incredibile, siamo davvero fieri – conclude Mariani, alla seconda stagione sulla panchina del Montefano – di quanto fatto".