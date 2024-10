Eccellenza. Mariani: "La mia K-Sport ha saputo reagire»

Tra le cinque vittorie della quarta giornata d’andata ci sono state quelle della K Sport Montecchio Gallo e dell’Urbania, mentre il risultato è stato avverso sia per l’Alma Juventus Fano che per l’Urbino.

Il successo della K-Sport Montecchio Gallo contro il Montefano per tre reti a zero è commentato dal direttore generale Matteo Mariani. "Come ci si aspettava è arrivata un’immediata reazione di squadra, ed è stata importante. Incontravamo una squadra tosta, che veniva oltretutto anch’essa da una brutta sconfitta, ma siamo entrati in campo concentrati, cattivi per fare risultato. Siamo stati bravi dopo pochi minuti prima a passare in vantaggio e poi a raddoppiarla immediatamente, concedendo poco o nulla al Montefano. Poi è arrivato il terzo gol sul finire del primo tempo che ha demotivato un po’ il nostro avversario. Nella ripresa i ragazzi sono stati molto bravi a gestire il risultato, ottenendo così tre punti importanti. Ora avremo una trasferta molto insidiosa, su di un campo più che ostico, contro un Montegranaro arcigno ed in gran salute".

Come era successo nel match di mercoledì scorso in Coppa l’Urbania si è presa i 3 punti contro l’Alma Fano. "È stata una buona partita – dice il patron Jacopo Sansuini – in continuità con quello che stiamo facendo nelle ultime settimane, importante era portare a casa i tre punti, ottenere la seconda vittoria consecutiva e continuare nel trend positivo e cecare di dare continuità alle prestazioni e risultati. È un periodo intenso, mercoledì avremo la partita di Coppa contro il Montecchio Gallo e domenica la trasferta sul campo dell’Atletico Mariner, un calendario impegnativo, dovremo dare il massimo, sono contenuto del risultato di domenica".

Sconfitta di misura dell’Urbino sul campo dell’Osimana. "Una sconfitta che brucia – sottolinea il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – perché abbiamo avuto la supremazia territoriale per tutto l’arco della partita. Quando abbiamo subito il loro gol nell’unico tiro della ripresa, eravamo nel momento migliore della prestazione. Nel secondo tempo abbiamo sfiorato la rete in più d’occasione prendendo anche un palo poco prima del loro gol. Rimane la buona prestazione e la rinnovata fiducia sul prosieguo del nostro campionato". Domenica ha fatto il suo debutto per una decina di minuti l’ultimo arrivato Serges ex Fano. Ne avrà invece purtroppo fino a novembre l’infortunato Sartori.

Zero carbonella era il voto della maestra allo studente che non aveva studiato, un po’ come lo zero nella tabella di marcia dell’Alma Juventus Fano: 4 partite e 4 sconfitte, 12 gol subiti e neanche uno realizzato. Ieri l’Alma ha ingaggiato il difensore centrale classe ’98 Alex Bengala Gomsi con esperienze in C e D con Prato, Livorno, Samb, Foligno.

Domani Coppa. Domani per la gare dei quarti di finale della Coppa Italia si giocheranno le seguenti gare d’andata (ore 15,30): Urbania calcio- K Sport Montecchio Gallo; Osimana- Matelica; Chiesanuova-Maceratese (ore 19) e Tolentino-Monturano (ore 19).

Amedeo Pisciolini