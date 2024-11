Eccellenza Massese in salute. Attenzione al Montesperoli. I bianconeri di Pisciotta inseguono il sesto risultato utile consecutivo

Allo stadio Molino del Ponte di Baccaiano, a Firenze, la Massese insegue oggi pomeriggio il suo sesto risultato utile consecutivo, con la speranza che possa catapultarla sul podio del girone. Dovrà prestare molta attenzione, però, ad un Montespertoli che si presenta come la classica mina vagante del torneo. I gialloverdi fin qui hanno raccolto 14 punti, soltanto tre meno degli apuani, ripartendoli equamente tra quelli fatti in casa e quelli ottenuti in trasferta. Il Montespertoli è formazione di categoria che in questo primo scorcio di stagione ha ottenuto risultati importanti alternandoli ad alcune cadute, soprattutto con le big.

Per aver ragione dei fiorentini ci vorrà una Massese briosa ed in palla, come quella ammirata nelle ultime uscite. Il fatto di essere al terzo in impegno in 8 giorni potrebbe farsi sentire sulle gambe degli apuani ma ci sarà anche tanta euforia a far “correre“ sulle ali dell’entusiasmo una formazione che sta trovando sempre più una sua fisionomia anche al netto di alcune defezioni in organico. Stanno perdurando, infatti, le assenze pesanti di due dei leader tecnici del gruppo come Andrei e Vignali. La Massese è uscita ancora più forte e responsabile da queste perdite. Mercoledì in Coppa mancava anche lo squalificato Romiti e se l’è cavata alla grande con una difesa reinventata ed in versione baby. Oggi dietro tornerà proprio Romiti mentre rimarrà ai box Andrei che in settimana è stato colpito anche dalla febbre. Il mister palermitano ha deciso di non forzarne il recupero anche alla luce delle buone cose che stanno facendo gli altri ragazzi. Il centrale massese si ripresenterà al lavoro martedì prossimo assieme con tutta probabilità anche a Vignali. Montespertoli-Massese sarà visibile in diretta sul canale ufficiale youtube della società bianconera: @massesecalcio1919yt. Le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.

Gianluca Bondielli