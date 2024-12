Eccellenza. Matelica, vanno via. Wahi e Mistura

Dopo la partenza di Veneroso, lasciano il Matelica i difensori Yaha Junior Wahi ed Enrico Mistura. La società ha comunicato l’interruzione del rapporto con i due pilastri della retroguardia: il primo impiegato sia sulla fascia sia al centro, il secondo con caratteristiche da centrale. Nella prima parte della stagione Wahi ha collezionato 15 presenze, mentre Mistura (fermatosi anche per un lungo infortunio muscolare) ha totalizzato 12 presenze. Il club matelicese, dunque, ripartirà dal reparto arretrato per rinforzare la rosa di una squadra che, dopo un buon avvio di campionato, ha accusato una brutta flessione chiudendo il girone di andata con quattro sconfitte consecutive, l’ultima al "Della Vittoria" di Tolentino dove ha debuttato in panchina il tecnico Ettore Ionni, subentrato in settimana all’esperto Giuseppe Santoni. Ora la pausa natalizia torna propizia per recuperare energie e inserire in organico i preannunciati innesti.

m. g.