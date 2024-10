Eccellenza. Meda passa ai quarti. Muggiò resta a casa

Ne resta solo una di formazione brianzola in lizza per conquistare la Coppa Italia regionale di Eccellenza che poi darà l’accesso a quella nazionale. Ce n’erano due agli ottavi, ai quarti arriva solamente il Meda che fedele al motto “fino alla fine“ raddrizza anche questa volta la partita col Sedriano trascinandola ai rigori. Poi sale in cattedra l’estremo difensore Cassina (nella foto) che ne para due regalando ai bianconeri l’accesso al turno successivo dove se la vedrà, il 6 novembre, con l’Orceana che a sorpresa ha eliminato il Mapello battendolo 3-2. Al 90’ il punteggio era di 1-1. Sedriano in vantaggio con Berra, poi a tempo scaduto arriva il rigore e questa volta tocca all’espertissimo Valtulina trasformarlo.

Nulla da fare invece per la Fucina che deve ancora migrare a Pero per disputare i suoi match casalinghi. Contro la Solbiatese, capolista del girone A assieme ad Ardor e Mariano, c’è poca storia. Il punteggio finale di 4-0 esprime la superiorità della formazione di Tricarico, ma quel che è peggio è che la squadra di Venantini dopo 28 minuti ha dovuto fare a meno del suo bomber, Antonio Picci per un problema al polpaccio che sarà ben valutato nelle prossime ore. Al suo posto ha fatto il suo esordio Simone Dell’Agnello, giovanili all’Inter e poi a Como. Ma a fare gol è solo la Solbiatese, l’anno scorso finalista italiana. Apre le marcature poco dopo la mezz’ora Torraca, poi nella ripresa si dilaga con Lorusso, Martinez e Mondoni.

Ro.San.