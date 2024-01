Eccellenza. Mercuri allo scadere manda in estasi la Baldaccio. L’Asta cade di misura (1-0)

BALDACCIO

1

ASTA

0

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli, Magi, Andreani, Bruschi, Mambrini (81’ D’Aprile), Giovagnini, Boriosi (70’ Sbardella), Mercuri, Autorità.

All. Conanducci (Baldolini squalificato).

ASTA: Anselmi, Di Renzone, Bardotti, Curcio (65’ Guidarelli), Bianchi, Grassini, Jrad (67’ Discepolo), Mazza L., Dieme (90’ Gianni), Mazza G. (83’ Pugliese), De Parte (74’ Doka).

All. Bartoli.

Arbitro: Fioravanti di Firenze

Reti: 93’ Mercuri.

ANGHIARI - Vittoria all’ ultimo tuffo per la Baldaccio contro l’Asta che ha pensato più a difendersi che ad attaccare in una gara che aveva una grande rilevanza per la classifica di entrambe. Pronti via e ospiti subito pericolosi con il cross di Jrad che attraversa tutto lo specchio della porta. I padroni di casa iniziano a impadronirsi del centrocampo all’ 8 Boriosi di testa spedisce di poco a lato un prezioso cross di Piccinelli. La Baldaccio macina gioco e al 20’ crea un’altra ghiotta occasione sempre con Boriosi che fa partire un preciso tiro indirizzato all’angolino basso alla destra di Anselmi che si stende e riesce a deviare in angolo. Nella ripresa l’Asta è più intraprendente e la gara si fa più battagliera con continui cambi di fronte ma è ancora la Baldaccio a rendersi pericolosa dalle parti di Anselmi con Sbardella che dopo essersi liberato di un avversario calcia a colpi sicuro ma Grassini riesce a deviare in angolo. La gara prosegue con continui cambi di fronte ben controllati dalle difese a al 93’ quando i titoli di coda già scendere ecco la svolta della gara: Sbardella crossa sul secondo palo per Mercuri che di testa insacca per i tre punti. Premiata quindi una Baldaccio Bruni che ha cercato la vittoria più degli avversari salendo in una zona di classifica decisamente tranquilla.