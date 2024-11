Eccellenza. Mobilieri-Cenaia, il pari per Sena e Macelloni

Il pari nel derby contro i Mobilieri Ponsacco fa perdere terreno al Cenaia nella rincorsa alla capolista Camaiore. Gli arancioverdi di Nicola Sena restano secondi con 23 punti (a 5 di distacco dal Camaiore) e con una sola lunghezza di vantaggio sullo Sporting Cecina che ha pareggiato sul campo del Fratres Perignano. Nicola Sena (nella foto), allenatore del Cenaia, parla di "partita equilibrata" nella quale "abbiamo avuto il merito di passare in vantaggio, poi abbiamo colpito una traversa per andare sul 2-0 e purtroppo al 44’ abbiamo subito un gol fortunoso di loro su un cross calciato lungo che è finito direttamente in rete sul palo opposto". "Secondo tempo equilibrato e risultato sostanzialmente giusto – conclude Sena – Abbiamo anche avuto problemi con Papini che prima della partita ha avuto vomito e diarrea e non ha potuto giocare e Neri per una botta a una costola di cui stiamo valutando l’entità. Per ultimo, ma non deve essere una scusante, il terreno di gioco, a dir poco brutto, non ci ha aiutato". Massimo Macelloni, allenatore dei Mobilieri Ponsacco, è contento della prova dei suoi, meno del pareggio. "Premetto che il Cenaia è una buona squadra – dice – Però, nonostante questo, siamo stati bravi perché gli abbiamo concesso poco. Loro hanno fatto gol su calcio d’angolo e poi scheggiato la traversa con un tiro da trenta metri. Noi abbiamo fatto la partita e oltre al gol abbiamo colpito una traversa. Purtroppo siamo stati poco lucidi nella finalizzazione nell’ultimo passaggio. Da parte nostra una partita importante perché abbiamo giocato più che alla pari con la seconda forza del campionato". Le altre. L’uno a uno con il Cecina non soddisfa il Fratres Perignano che avrebbe meritato la vittoria. Ma di positivo c’è che quello di domenica è il terzo risultato utile consecutivo, contro la terza forza del campionato e il punto smuove comunque la classiffica. E recrimina, soprattutto contro l’arbitro, anche la Cuoiopelli che solo al novantesimo ha perso contro la capolista dopo aver dominato a lungo. Il gol del 2-1 del Camaiore è stato segnato in evidente fuorigioco. Cuoio viva e per niente demotivata.