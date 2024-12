Eccellenza. Mobilieri Nuova debacle al Corsini. Andreotti neutralizzato da Rocchi

Fucecchio

1

Mobilieri Ponsacco

0

FUCECCHIO: Rocchi, Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Taddei (63’ Immazzo), Mariani (78’ Cenci), Rigirozzo, Geniotal, Sciapi. All.: Targetti.

MOBILIERI PONSACCO: Lampignano, Gemignani, Di Giulio (65’ Regoli), Mancini, Colombini, Volpi (73’ Burato), Crecchi, Borselli, Andreotti, Morana (81’ Marrocco), Imbrenda. All.: Macelloni.

Arbitro: Corti di Prato.

Rete: 48’ Sciapi.

FUCECCHIO – Al Corsini arriva la sesta sconfitta stagionale, terza consecutiva senza riuscire a segnare, per il Mobilieri Ponsacco, che non riesce così a dare continuità al successo di mercoledì scorso ai rigori contro il Fratres Perignano, valso la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. L’ultimo arrivato Burato parte dalla panchina, entrerà poi nel corso della ripresa, ma nel primo quarto d’ora sono i rossoblu di Macelloni ad interpretare meglio la partita conquistando soprattutto una serie di angoli. La miglior occasione per sbloccare il risultato capita ad Andreotti, ex di turno, ma il suo colpo di testa viene ottimamente sventato dal giovane portiere locale Rocchi (classe ‘04). Con il passare dei minuti, poi, i bianconeri locali salgono di intensità e prendono decisamente in mano le redini del gioco tanto che ci vogliono due prodigiosi interventi di Lampignano per permettere al Ponsacco di tornare negli spogliatoi a reti bianche. Prima l’estremo difensore dei Mobilieri toglie dall’incrocio dei pali una punizione dal limite di Mariani e poi si oppone d’istinto ad una conclusione acrobatica a botta sicura di Sciapi, su cross di Rigirozzo. In avvio di ripresa, però, lo stesso bomber locale non lascia scampo a Lampignano con un preciso colpo di testa a incrociare su angolo di Mariani. A questo punto i rossoblu tornano ad alzare il proprio baricentro, rischiando in un paio di occasioni di incassare il raddoppio, ma affidandosi soprattutto a lanci lunghi facilmente leggibili dall’attenta retroguardia bianconera. Così il risultato non cambia più, con il Ponsacco che chiude il girone di andata al terzultimo posto con 13 punti e 4 lunghezze di ritardo dalla salvezza diretta.

Simone Cioni