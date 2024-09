Eccellenza. Mobilieri Ponsacco, il Real Forte dopo la festa. Cuoio-bis dopo la Coppa. Fratres e Cenaia fuori

Dopo la partecipatissima serata di presentazione di venerdì, i Mobilieri Ponsacco si rituffano nel campionato con la trasferta sul campo Pedonese di Marina di Pietrasanta contro il Real Forte Querceta. Partita non facile per i ragazzi di Macelloni contro una compagine retrocessa, come i Mobilieri, dalla serie D. I rossoblu per ora sono più a loro agio in trasferta e chissà che oggi non arrivi la prima vittoria in questo campionato. L’altra sera, intanto, il presidente Sisti ha caricato l’ambiente: "Un particolare ringraziamento a questo pubblico, cerchiamo di meritare il vostro entusiasmo, e anch’io pur non essendo ponsacchino ormai mi sento integrato, avendo conosciuto davvero tante brave persone". A fine serata Sisti ha aggiunto: "Avevamo invitato personalmente il sindaco Gasperini ma non abbiamo visto alcuno". Oltre alla prima squadra di Macelloni sono stati presentati gli juniores di Enrico Pertici e tutte le compagini del settore giovanile Soccer Academy Rossoblu presieduta da Paolo Favati (di cui fanno parte oltre 220 rahazzi e bambini) e diretto da Ameli, Benvenuti ed Ercoli. Una serata tradizionale, già da quando Ponsacco era in serie C, ma questa volta l’affluenza di pubblico ha superato ogni previsione e lo scandire dei nomi di tutti i protagonisti dallo speaker Matteo Marranini ha avuto un consenso di applausi scroscianti.

La quarta giornata del girone A di Eccellenza vede impegnate, oltre ai Mobilieri Ponsacco, anche le altre tre compagini di Valdera e zona del Cuoio. Al Masini di Santa Croce, dopo il ritorno di Coppa Italia di mercoledì che ha visto vincere i biancorossi conciari che passano al secondo turno (derby col Fucecchio il 13 novembre), la Cuoiopelli affronta ancora il Ponte Buggianese. Conciari alla ricerca dei primi punti. In trasferta versiliese anche il Cenaia, la compagine messa meglio tra le "nostre" in classifica. I ragazzi di Sena giocano a Camaiore. Scontro diretto tra due delle migliori squadre del girone. Fuori casa anche il Fratres Perignano che va a far visita al Castelnuovo Garfagnana. Partita ostica. Ma il Perignano deve cominciare a vincere.