Eccellenza. Mongiello sul ko del Chiesanuova: "Siamo partiti col freno tirato»

Il fato si è proprio divertito a dar vita ad un confronto tra Osimana e Chiesanuova diametralmente opposto rispetto allo scorso aprile. Allora avevano vinto i biancorossi e stavolta i giallorossi, Mongiello aveva segnato e domenica ha preso un palo (sul 2-0). Non solo, in quella circostanza il Chiesanuova festeggiò la salvezza o quasi spegnendo i sogni di primato dei rivali e stavolta è accaduto l’inverso, l’Osimana col 2° successo di fila è quasi uscita dai playout, gli avversari sono scesi al 4° posto. Per giunta trafitti dall’ex, da quel Tittarelli che la scorsa stagione è stato capocannoniere d’Eccellenza e finora in 12 partite non si era sbloccato. "La tipica legge dell’ex –commenta capitan Mongiello – e adesso farà senz’altro altri gol".

Secondo stop di fila in trasferta, che è successo ad Osimo?

"Siamo partiti con il freno a mano tirato mentre loro avevano tutto un altro piglio e hanno trovato due reti, una dopo l’altra. Purtroppo abbiamo commesso l’errore di lasciare troppo campo a gente come Tittarelli e Alessandroni (attuale bomber del torneo con 8 centri). Nella ripresa abbiamo giocato bene e fornito una bella reazione mentre loro non sono stati mai pericolosi, ma purtroppo non è bastato".

Questo ko spegne i sogni di primato ma non cancella un cammino clamorosamente oltre le attese né vi ridimensiona. I tifosi non a caso vi hanno applaudito, magari ora giocherete più leggeri?

"Per i discorsi addirittura da primo posto è una brutta battuta d’arresto, ma io credo negli obiettivi nello sport come nella vita. Non so se giocheremo più leggeri, di sicuro in estate di noi si diceva che avremmo fatto fatica non solo a salvarci, ma a fare punti…. Stiamo facendo molto bene e non ci siamo montati la testa, anzi anche ad Osimo abbiamo dimostrato che non siamo un gruppo arrendevole".

Andrea Scoppa