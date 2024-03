Eccellenza. Montecchio: dimissioni a sorpresa del ds Panciroli: "Era in disaccordo con alcune linee societarie»

Novità in casa Montecchio: si è dimesso il direttore sportivo Matteo Panciroli. Così ha commentato il presidente Massimiliano Palmia: "Apprendo con dispiacere le dimissioni di Panciroli, che ha lasciato l’incarico essendo in parziale disaccordo con alcune linee societarie. In questi due anni ha fatto un ottimo lavoro, peccato". Palmia fa subito chiarezza in merito al finale di stagione del Montecchio, che ha 32 punti e sta lottando per rimanere in Eccellenza. "Al momento non cercheremo un sostituto di Panciroli (foto), perché in questo momento tutto l’ambiente, allenatore, giocatori e dirigenti, deve rimanere concentrato sull’obiettivo più importante, la salvezza diretta. Nel prossimo mese avremo cinque partite fondamentali".

Il Montecchio attualmente non ha a disposizione Bedotti e Attolini, due attaccanti esperti. "Sono assenze pesanti, ma questa squadra è stata capace di andare a vincere a Colorno dopo 4 sconfitte di fila, quindi ha dimostrato di esserci. Mister Giacomo Ferretti ha la squadra in mano". Prossimo match mercoledì in casa col Terre di Castelli. "Sono secondi e giocheremo di sera. Così facendo sapremo già il risultato di Cittadella-Correggese. Se la Correggese dovesse fare risultato, il Terre avrà ancora più fame contro di noi...".

Il Montecchio può salvarsi direttamente superando il Salsomaggiore (33) o mettendo più di 6 punti tra sé e la terzultima (Faro Coop, 27). "Il nostro focus in effetti è sul salvarsi direttamente senza playout, portando al più 6. Nelle ultime tre gare avremo il Fabbrico in casa, poi sul campo del Faro e alla fine ospiteremo la Bagnolese. Un finale thrilling…".