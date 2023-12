Eccellenza. MontecchioGallo con la voglia di fare l’impresa

Castelfidardo-Urbania (14,30). "Partita difficile – dice il patron dell’Urbania Sansuini – contro una squadra forte. Vogliamo trovare continuità di risultati e di gioco dopo la vittoria ritrovata di domenica scorsa. Stanno rientrando pedine importanti e questi ci permetterà di fare nuove rotazioni in un campionato in cui ogni partita è una battaglia. Ci aspettano tre gare importanti". Arbitro Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto.

K Sport Montecchio Gallo-Montegranaro. "Giochiamo contro la prima in classifica, che con il cambio del mister ha ottenuto risultati importanti – dice il ds della K Sport Ettore Mariotti – dovremo fare a meno di qualche giocatore per infortunio, ma chi gioca sarà all’altezza". Arbitro Cocci di Ascoli Piceno. Monturano-Urbino. "Gara importante – spiega il presidente dell’Urbino Marco Lucarini – in caso di vittoria possiamo di tornare in vetta. Servirà per l’autostima dei ragazzi che stanno facendo qualcosa di davvero importante e poi a novembre non abbiamo ancora vinto. Abbiamo avuto una settimana particolare con la partenza di un leader storico dello spogliatoio come Fiorelli che erano 6 anni che era con noi e ci tengo a ringraziarlo per tutti quello che ci ha dato e gli faccio un grosso imbocca al lupo per la sua nuova avventura". Fiorelli (portiere) si è trasferito alla Fermignanese. Arbitro Mancini di Macerata.

Le altre gare odierne: Jesi- Maceratese. Montefano- Civitanovese. La Civitanovese ha tesserato nei gironi scorsi l’ex Samb Kevin Salvatore Buonavoglia, cl’ 2001 attaccante. Osimana-Chiesanuova. L’Osimana in settimana si è rinforzata con il centrocampista Luca Ambanelli, cl’2002 ex Atletico Ascoli (serie D). Sangiustese-Montegiorgio. Tolentino-Atletico Azzurra Colli. Qui si gioca alle ore 15. Il Tolentino ha ingaggiato l’altro ieri il terzino Alessandro Baldo, classe 2002 lasciato libero dalla Cos Sarrabus Ogliastra (serie D sarda).

am.pi.