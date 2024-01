Eccellenza. Montefano-Montegranaro, sfida d’alta classifica

"Affrontiamo una squadra che ha tante alternative e ambisce ad arrivare davanti come dimostra il mercato, noi venderemo cara la pelle convinti del nostro gruppo". Nico Mariani, allenatore del Montefano, parla della sfida di oggi alle 14.30 contro il Montegranaro che arriva dopo la sosta. "Le riprese dopo la sosta – aggiunge il tecnico – sono ricche di insidie, noi dovremo restare concentrati e determinati dal primo all’ultimo minuto. In questi giorni i ragazzi si sono allenati con attenzione e con costanza". Oggi non ci saranno gli squalificati Sindic e Postacchini. In classifica le due formazioni sono appaiate a 24 punti. "Sul campo ne abbiamo conquistato uno in più (il giudice sportivo ha inflitto ai viola la sconfitta a tavolino perché contro il Montegranaro ha giocato un calciatore che doveva scontare un turno di squalifica). Abbiamo chiuso l’andata facendo leggermente meno bene rispetto allo scorso anno, ma dobbiamo guardare avanti cercando di fare quel qualcosa in più e ci tengo a farlo per la società, per i tifosi e per il gruppo". La gara di oggi dà il via al girone di ritorno e la partita dell’andata ha pochi suggerimenti utili per quella di oggi. "Hanno cambiato guida tecnica, sono stati apportati dei cambiamenti, ci sono nuovi giocatori; il Montefano rispetta tutti, ma sappiamo di potere fare una bella prova mettendo in campo ciò che sappiamo fare tutti insieme".